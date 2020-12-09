У Києві на карантин через COVID-19 закриті 4 школи та 7 дитсадків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Києві на карантин через COVID-19 зачинені 4 школи та 7 садочків. Хворіють майже 1000 педагогів та понад тисяча учнів. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Щодо навчального процесу в нашому місті. На сьогодні в місті на карантин зачинено 4 школи. На дистанційному навчанні 939 класів у 265 школах. Всього хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 — ред.) школярів у Києві 1302. Також хворіють майже 1000 педагогів. Через виявлення випадків вірусу тимчасово закрита 191 група у 137 садках. 7 садочків повністю зачинені на карантин", — повідомив Кличко.
Він зазначив, що наповненість дітей у дитячих садках сьогодні становить понад 50%.
Нагадаємо, Київ знову встановив антирекорд - за добу 1720 хворих COVID-19 та 127 госпіталізованих.