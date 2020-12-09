Київ знову встановив антирекорд: за добу 1720 хворих COVID-19 та 127 госпіталізованих
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. За минулу добу у Києві коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 1720 людей. До лікарень госпіталізували 127 пацієнтів, що є антирекордом. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“В нашому місті не зменшується кількість хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 — ред.). За минулу добу виявили ще 1720 інфікованих. 34 людини померли. Усього за період пандемії у столиці 1498 летальних випадків від коронавірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні 84 тис. 538”, — повідомив Кличко.
Він зазначив, що серед тих, хто захворів:
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- 983 жінки (від 18 до 90 років);
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- 611 чоловіків (від 18 до 88 років);
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- 71 дівчинка (від 2 до 17 років);
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- 63 хлопчики (від 2 місяців до 17 років).
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“Захворів зокрема і 71 медик. До лікарень столиці госпіталізували 127 пацієнтів. Це найбільша кількість госпіталізованих за добу. Інші, хто захворів — знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 636 людей. Усього коронавірус подолали 26403 мешканці Києва”, — додав міський голова Києва.
За його словами, найбільше випадків захворювань виявили: у Дарницькому районі — 300, у Деснянському районі — 260, у Дніпровському районі — 245.
Нагадаємо, в Україні станом на 7:30 9 грудня зафіксовано вже 845 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 12 тис., що більше, ніж напередодні.