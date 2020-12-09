Киев снова установил антирекорд: за сутки 1720 больных COVID-19 и 127 госпитализированных
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. За минувшие сутки в Киеве коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 1720 человек. В больницы были госпитализированы 127 пациентов, что является антирекордом. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"В нашем городе не уменьшается количество больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.). За минувшие сутки обнаружили еще 1720 инфицированных. 34 человека умерли. Всего за период пандемии в столице 1498 летальных случаев от коронавируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня 84 тыс. 538", - сообщил Кличко.
Он отметил, что среди заболевших:
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- 983 женщины (от 18 до 90 лет);
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- 611 мужчин (от 18 до 88 лет);
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- 71 девочка (от 2 до 17 лет);
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- 63 мальчики (от 2 месяцев до 17 лет).
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"Заболел в том числе и 71 медик. В больницы столицы госпитализировали 127 пациентов. Это наибольшее количество госпитализированных за сутки. Другие, кто заболел - находятся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 636 человек. Всего коронавирус преодолели 26403 жителя Киева", - добавил мэр Киева.
По его словам, больше всего случаев заболеваний обнаружили: в Дарницком районе - 300, в Деснянском районе - 260, в Днепровском районе - 245.
Напомним, в Украине по состоянию на 7:30 9 декабря зафиксировано уже 845 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 12 тыс., что больше, чем накануне.