В Киеве на карантин из-за COVID-19 закрыты 4 школы и 7 детсадов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Киеве на карантин из COVID-19 закрыты 4 школы и 7 детских садов. Болеют почти 1000 педагогов и более тысячи учеников. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Что касается учебного процесса в нашем городе. На сегодня в городе на карантин закрыто 4 школы. На дистанционном обучении 939 классов в 265 школах. Всего больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) школьников в Киеве 1302. Также болеют почти 1000 педагогов. Из-за обнаружения случаев вируса временно закрыты 191 группа в 137 садах. 7 садов полностью закрыты на карантин", - сообщил Кличко.
Он отметил, что наполненность детей в детских садах на сегодня составляет более 50%.
Напомним, Киев снова установил антирекорд - за сутки 1720 больных COVID-19 и 127 госпитализированных.