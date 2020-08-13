У Києві на дотримання правил карантину перевірили понад 60 закладів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Києві перевірили правила дотримання карантину у 64 закладах та склали протокол за порушення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ Держпродспоживслужби у місті Києві.
"12 серпня за участі фахівців ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві провели моніторинг на 64 об’єктах. З них 20 закладів громадського харчування, 31 об’єкт торгівлі продовольчими товарами, 10 – непродовольчими товарами, 3 перукарні", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що за результатами складено протокол відповідно до ст.44-3 за порушення правил щодо карантину людей у продуктовому магазині.
Додається, що порушення правил щодо карантину людей тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двох до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, у Києві перевірили 570 ресторанів, кафе, магазинів та ринків та склали 103 протоколи через недотримання правил карантину.