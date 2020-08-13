В Киеве на соблюдение правил карантина проверили более 60 заведений
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Киеве проверили правила соблюдения карантина в 64 учреждениях и составили протокол за нарушение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве.
"12 августа при участии специалистов ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве провели мониторинг на 64 объектах. Из них 20 предприятий общественного питания, 31 объект торговли продовольственными товарами, 10 - непродовольственными товарами, 3 парикмахерских", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам составлен протокол в соответствии со ст.44-3 за нарушение правил карантина людей в продуктовом магазине.
Добавляется, что нарушение правил карантина людей влечет за собой наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от двух до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, в Киеве проверили 570 ресторанов, кафе, магазинов и рынков и составили 103 протокола из-за несоблюдения правил карантина.