У Києві "на дистанційці" перебувають понад 600 класів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Києві на дистанційній формі навчання перебувають 637 класів у 222-х школах. Також закрито 144 групи у 122-х дитячих садочках. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Щодо навчального процесу у столиці: на карантин зачинені на сьогодні 3 школи. На дистанційному навчанні перебувають 637 класів у 222-ох школах. Усього хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу - ред.) школярів у Києві – 907. Також хворіють понад 750 педагогів", - зазначив він.
За його словами, через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 144 групи у 122-ох садках.
"5 садочків повністю зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках сьогодні – понад 56%", - додав Кличко.
Також він нагадав, що новорічні свята у дитсадках та школах столиці відбудуться без присутності батьків та гостей. І окремо у кожному класі чи групі.
Нагадаємо, у Києві за добу зафіксовано 1658 нових випадків захворювання на COVID-19, найбільше - у Дарницькому районі столиці.
Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні на 8 годину 18 грудня зафіксовано вже 944 381 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст захворілих - понад 12,6 тисяч.