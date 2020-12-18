В Киеве "на дистанционке" находятся более 600 классов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Киеве на дистанционной форме обучения находятся 637 классов в 222-х школах. Также закрыто 144 группы в 122-х детских садах. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Касательно учебного процесса в столице: на карантин закрыты сегодня 3 школы. На дистанционном обучении находятся 637 классов в 222-х школах. Всего больных коронавирусом (коронавирусной болезнью - ред.) школьников в Киеве - 907. Также болеют более 750 педагогов", - отметил он.
По его словам, из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 144 группы в 122-х садах.
"5 садиков полностью закрыты на карантин. Наполняемость детей в детсадах сегодня - более 56%", - добавил Кличко.
Также он напомнил, что новогодние праздники в детских садах и школах столицы пройдут без присутствия родителей и гостей. И отдельно в каждом классе или группе.
Напомним, в Киеве за сутки зафиксировано 1658 новых случаев заболевания COVID-19, больше всего - в Дарницком районе столицы.
Как ранее сообщалось в УНН, в Украине на 8 часов 18 декабря зафиксировано уже 944 381 случай коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост заболевших - более 12,6 тысяч.