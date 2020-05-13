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У Києві на COVID-19 хворіє 126 дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. У столиці коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 126 дітей, з них 17 перебувають у лікарні. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

У Києві на COVID-19 хворіє 126 дітей

"Я хочу зазначити, що найбільш вразливими до вірусу є літні люди, особливо з хронічними захворюваннями, а також медики, працівники поліції, соцпрацівники, працівники громадського транспорту, мешканці гуртожитків. Окремо підкреслю, що в Києві хворіє багато дітей — від немовлят до підлітків. Причина — перш за все недбалість і недотримання правил батьками, нехтування елементарними правилами. Сьогодні в столиці 126 хворих дітей, в лікарнях перебуває 17 дітей і підлітків", — сказав Кличко.

З його слів, у міській дитячій інфекційній лікарні всі бокси заповнені хворими дітьми та пацієнтами з підозрою на коронавірус.

Як повідомляв УНН, в Україні на 9 годину 13 травня зафіксовано 16 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 439 летальні. 

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