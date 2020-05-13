В Киеве на COVID-19 болеет 126 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В столице коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 126 детей, из них 17 находятся в больнице. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Я хочу отметить, что наиболее уязвимыми к вирусу являются пожилые люди, особенно с хроническими заболеваниями, а также медики, работники полиции, соцработники, работники общественного транспорта, жители общежитий. Отдельно подчеркну, что в Киеве болеет много детей - от младенцев до подростков. Причина - прежде всего небрежность и несоблюдение правил родителями, пренебрежение элементарными правилами. Сегодня в столице 126 больных детей, в больницах находится 17 детей и подростков", - сказал Кличко.
По его словам, в городской детской инфекционной больнице все боксы заполнены больными детьми и пациентами с подозрением на коронавирус.
Как сообщал УНН, в Украине на 9:00 13 мая зафиксировано 16 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 439 летальных.