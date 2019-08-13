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У Києві на Борщагівці сталась пожежа у ТЦ

У Києві на Борщагівці сталась пожежа у ТЦ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Києві сталася пожежа у підсобному приміщенні ТЦ у Святошинському районі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Києві.

Повідомлення про пожежу на вул. Гната Юри, 20, до рятувальників надійшло 13 серпня об 11:25.

“На місце події негайно було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що пожежа виникла на 0-му поверсі будівлі. За попередніми даними під час проведення ремонтних робіт в підсобному приміщенні загорілись сендвіч-панелі. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі”, — йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що о 11:42 пожежу локалізовано, а о 11:46 пожежу площею 50 кв. м було ліквідовано.

“На місце пожежі виїжджало 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 30 осіб особового складу Київського гарнізону. Загиблих та травмованих немає”, — зазначається в повідомленні.

Також, з’ясовується причина виникнення пожежі.

Нагадаємо, у столиці ліквідовано пожежу на критому ринку у Дніпровському районі біля станції метро “Дарниця”.

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