В Киеве на Борщаговке произошел пожар в ТЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Киеве произошел пожар в подсобном помещении ТЦ в Святошинском районе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба ГУ ГСЧС Украины в Киеве.
Сообщение о пожаре на ул. Гната Юры, 20 к спасателям поступило 13 августа в 11:25.
"На место происшествия немедленно были направлены спасатели ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место происшествия пожарные установили, что пожар возник на 0-м этаже здания. По предварительным данным во время проведения ремонтных работ в подсобном помещении загорелись сэндвич-панели. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что в 11:42 пожар локализован, а в 11:46 пожар площадью 50 кв. м был ликвидирован.
"На место пожара выезжали 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава Киевского гарнизона. Погибших и травмированных нет", - отмечается в сообщении.
Также, выясняется причина пожара.
Напомним, в столице ликвидирован пожар на крытом рынке в Днепровском районе возле станции метро "Дарница".