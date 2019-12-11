У Києві мотоцикліст на смерть збив пенсіонера
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Дарницькому районі Києва мотоцикліст на смерть збив пенсіонера. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП Києва.
"Ввечері до поліції надійшла інформація про ДТП у Дарницькому районі Києва. Свідки повідомили, що на вулиці Ревуцького мотоцикліст збив пішохода.
На місці події поліцейські встановили, що 81-річний киянин перетинав проїжджу частину вулиці (шість смуг) у забороненому місці. На нього раптово скоїв наїзд водій мотоциклу Yamaha. Внаслідок автопригоди пішохід від отриманих травм загинув на місці", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що мотоцикліста, 38-річного мешканця Чернігівській області, з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Обставини автопригоди встановлюються.
Нагадаємо, на Закарпатті зіткнулись легковик та мотоцикл – травмовані двоє підлітків.