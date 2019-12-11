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В Киеве мотоциклист насмерть сбил пенсионера

В Киеве мотоциклист насмерть сбил пенсионера

Киев  •  УНН

 • 16746 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Дарницком районе Киева мотоциклист насмерть сбил пенсионера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП Киева.

"Вечером в полицию поступила информация о ДТП в Дарницком районе Киева. Свидетели сообщили, что на улице Ревуцкого мотоциклист сбил пешехода.

На месте происшествия полицейские установили, что 81-летний киевлянин пересекал проезжую часть улицы (шесть полос) в запрещенном месте. На него внезапно совершил наезд водитель мотоцикла Yamaha. Вследствие ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте", - говорится в сообщении.

Указано, что мотоциклиста, 38-летнего жителя Черниговской области, с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, на Закарпатье столкнулись легковушка и мотоцикл - травмированы двое подростков.

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