У Києві митник “погорів” на вимаганні хабарів з імпортерів

“Оперативники спецслужби задокументували організацію посадовцем корупційної схеми. За різні суми неправомірної вигоди він гарантував комерсантам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення вантажів”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що у випадку відмови чиновник погрожував затягувати процесів митного оформлення, а також безпідставно підвищувати рівень митної вартості. За попередньою інформацією, зловмисник діяв у змові з посадовцями підрозділу митно-тарифного регулювання Київської митниці.

“Правоохоронці затримали начальника посту згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання хабара за „вирішення питання“ щодо розмитнення промислового обладнання, яке ввозилось одним із постачальників”, — додається у повідомленні.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Перевіряється можлива причетність до корупційної схеми інших посадовців та керівників Київської митниці.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила системне вимагання хабарів на митному посту в Міжнародному аеропорту “Бориспіль”, низку митників затримано.