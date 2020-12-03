В Киеве таможенник "погорел" на вымогательстве взяток с импортеров
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила руководителя одного из таможенных постов Киевской таможни на систематическом вымогательстве взяток с импортеров. За эти деньги он обещал не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении грузов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Оперативники спецслужбы задокументировали организацию должностным лицом коррупционной схемы. За различные суммы неправомерной выгоды он гарантировал коммерсантам не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении грузов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае отказа чиновник угрожал затягивать процессов таможенного оформления, а также безосновательно повышать уровень таможенной стоимости. По предварительной информации, злоумышленник действовал в сговоре с должностными лицами подразделения таможенно-тарифного регулирования Киевской таможни.
"Правоохранители задержали начальника поста согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения взятки за "решение вопроса" о растаможивании промышленного оборудования, которое ввозилось одним из поставщиков", - добавляется в сообщении.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Проверяется возможная причастность к коррупционной схеме других должностных лиц и руководителей Киевской таможни.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила системное вымогательство взяток на таможенном посту в Международном аэропорту "Борисполь", ряд таможенников задержали.