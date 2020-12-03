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В Киеве таможенник "погорел" на вымогательстве взяток с импортеров

В Киеве таможенник "погорел" на вымогательстве взяток с импортеров

Киев  •  УНН

 • 8898 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила руководителя одного из таможенных постов Киевской таможни на систематическом вымогательстве взяток с импортеров. За эти деньги он обещал не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении грузов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали организацию должностным лицом коррупционной схемы. За различные суммы неправомерной выгоды он гарантировал коммерсантам не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении грузов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае отказа чиновник угрожал затягивать процессов таможенного оформления, а также безосновательно повышать уровень таможенной стоимости. По предварительной информации, злоумышленник действовал в сговоре с должностными лицами подразделения таможенно-тарифного регулирования Киевской таможни.

"Правоохранители задержали начальника поста согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения взятки за "решение вопроса" о растаможивании промышленного оборудования, которое ввозилось одним из поставщиков", - добавляется в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Проверяется возможная причастность к коррупционной схеме других должностных лиц и руководителей Киевской таможни.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила системное вымогательство взяток на таможенном посту в Международном аэропорту "Борисполь", ряд таможенников задержали.

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