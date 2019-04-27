У Києві "мінували" Володимирський собор
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Вранці до поліції надійшов дзвінок із таксофону, що нібито замінований Володимирський собор. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
"Вранці до поліції надійшов дзвінок із таксофону, що нібито замінований Володимирський собор. Спеціалісти профільних служб відразу виїхали туди для перевірки. А тим часом, відпрацьовуючи територію, звідки надійшов виклик, патрульні поліцейські за підозрою у вчиненні цього злочину швидко затримали 35-річного зловмисника", - розповів начальник поліції Києва.
Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За попередньою інформацією, він вже неодноразово "мінував" різні установи.
Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, в Авдіївці затримали серійного "мінера".