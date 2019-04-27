В Авдіївці затримали серійного "мінера"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Перший невдалий жарт про мінування школи та відкрите кримінальне провадження не зупинили раніше судимого жителя Авдіївки. Вчора чоловік "мінував" відділення поліції. Зловмиснику загрожує до 6 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
20 квітня невідомий повідомив до Авдіївського відділення поліції, що загальноосвітня школа № 7 замінована. Вже за півгодини поліцейські з'ясували: небезпеки немає, а "заявник" був встановлений. Ним виявився 31-річний раніше судимий місцевий мешканець.
Відносно правопорушника було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності" Кримінального Кодексу України.
Вчора, 26 квітня, зловмисник знов зателефонував на лінію 102 та повідомив про мінування будівлі поліції. В результаті обстеження території інформація про загрозу вибуху не підтвердилася. Матеріали по даному факту будуть приєднанні до вже відкритого кримінального провадження.
Наразі триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.
Як повідомляв УНН, у поліцію повідомили про вибухівку у харківському аеропорту.