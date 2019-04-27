У поліцію повідомили про вибухівку у харківському аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Поліцейські Харкова перевіряють повідомлення про замінування аеропорту у Харкові. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харьківської області.
За адресою виїхали працівники слідчо-оперативної групи Слобідського відділу поліції та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян.
Інформація про закладення вибухівки у харківському аеропорту надійшла до поліції 27 квітня близько 09:00.
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Проводиться огляд приміщень та прилеглої території.
Як повідомляв УНН, у Харкові повідомили про замінування навчального заклада.