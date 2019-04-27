В полицию сообщили о взрывчатке в харьковском аэропорту

По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы Слободского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

Информация о закладке взрывчатки в харьковском аэропорту поступила в полицию 27 апреля около 09:00.



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Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.



Как сообщал УНН, в Харькове сообщили о заминировании учебного заведения.