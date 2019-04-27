В полицию сообщили о взрывчатке в харьковском аэропорту
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Полицейские Харькова проверяют сообщение о заминировании аэропорта в Харькове. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.
По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы Слободского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.
Информация о закладке взрывчатки в харьковском аэропорту поступила в полицию 27 апреля около 09:00.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове сообщили о минировании ряда объектов
Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Как сообщал УНН, в Харькове сообщили о заминировании учебного заведения.