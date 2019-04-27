В Киеве "минировали" Владимирский собор

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 107944 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111913 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114607 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115442 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 144229 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115502 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140327 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144990 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130374 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130393 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Киеве "минировали" Владимирский собор

В Киеве "минировали" Владимирский собор

Киев  •  УНН

 • 11946 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Утром в полицию поступил звонок с таксофона, что якобы заминирован Владимирский собор. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

"Утром в полицию поступил звонок с таксофона, что якобы заминирован Владимирский собор. Специалисты профильных служб сразу выехали туда для проверки. А между тем, отрабатывая территорию, откуда поступил вызов, патрульные полицейские по подозрению в совершении этого преступления быстро задержали 35-летнего злоумышленника" , - рассказал начальник полиции Киева.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По предварительной информации, он уже неоднократно "минировал" различные учреждения.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в Авдеевке задержали серийного "минера".

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