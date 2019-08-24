У Києві "мінували" станцію метро "Майдан Незалежності"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Києві на День Незалежності анонім "мінував" станцію метро "Майдан Незалежності", наразі станція працює у звичайному режимі, передає УНН з посиланням на повідомлення КП "Київський метрополітен" у Twitter.
"Станцію "Майдан Незалежності" + пересадку відчинено на вхід та вихід. Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - вказали у КП.
Станцію "Майдан Незалежності" "мінували" близько 18:20.
Нагадаємо, у столиці під час урочистостей "мінували" Майдан Незалежності.