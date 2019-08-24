В Киеве "минировали" станцию метро "Майдан Независимости"

"Станция "Майдан Незалежности" + пересадка открытоы на вход и выход. Проверка завершена. Взрывоопасные предметы не обнаружены", - указали в КП.

Станцию "Майдан Независимости" "минировали" около 18:20.

Напомним, в столице во время торжеств "минировали" Майдан Независимости.