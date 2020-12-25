У Києві минулої доби виявили 1038 нових випадків COVID-19, померло 14 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Минулої доби у столиці виявили ще 1038 хворих на коронавірус. Померли 14 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"У Києві за минулу добу виявили 1038 хворих на коронавірус. Померли 14 людей. Усього за період пандемії в столиці 1816 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 106 078", - повідомив Кличко.
Так, захворіли 568 жінок віком від 18 до 89 років, 413 чоловіків віком від 19 до 90 рокiв, 31 дівчинка від 3 місяців до 17 років та 26 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.
Захворіли, зокрема, 24 медики.
До лікарень столиці госпіталізували 91 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 1208 людей. Усього коронавірус подолали 36 969 мешканців столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 293, у Дніпровському – 175. Та 115 випадків в Деснянському районі, - зазначив мер. - Дотримуйтесь правил безпеки! Бережіть себе та тих, хто поруч!", - наголосив Віталій Кличко.
Нагадаємо, в Україні кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 станом на ранок перевищила 1 млн 12 тис., добовий приріст — понад 11 тис.