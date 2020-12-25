В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 1038 новых случаев COVID-19, умерло 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. За прошедшие сутки в столице обнаружили еще 1038 больных коронавирусом. Умерли 14 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1038 больных коронавирусом. Умерли 14 человек. Всего за период пандемии в столице 1816 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 106 078", - сообщил Кличко.
Так, заболели 568 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 413 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет, 31 девочка от 3 месяцев до 17 лет и 26 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.
Заболели, в частности, 24 медика.
В больницы столицы госпитализировали 91 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 1208 человек. Всего коронавирус преодолели 36 969 жителей столицы.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 293, в Днепровском - 175. По 115 случаев в Деснянском районе, - отметил мэр. - Соблюдайте правила безопасности! Берегите себя и тех, кто рядом!", - отметил Виталий Кличко.
Напомним, в Украине количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 по состоянию на утро превысила 1 млн 12 тыс., суточный прирост - более 11 тыс.