У Києві минулої доби випала рекордна кількість опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Києві минулої доби випала рекордна кількість опадів – 24 мм. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
"7 травня у столиці випала рекордна кількість опадів. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Києві у четвер на проспекті Науки вперше з 1891 року випало 24 мм опадів, що вдвічі більше, ніж це було цього числа у 1908 році", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що дощовий травень почав ліквідовувати недобір опадів, який тривав у столиці з червня минулого року.
Як повідомлялося раніше в УНН, пилова буря і дощовий рекорд: кліматичні підсумки квітня у Києві.