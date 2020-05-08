В Киеве за прошедшие сутки выпало рекордное количество осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Киеве за прошедшие сутки выпало рекордное количество осадков - 24 мм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
"7 мая в столице выпало рекордное количество осадков. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Киеве в четверг на проспекте Науки впервые с 1891 года выпало 24 мм осадков, что вдвое больше, чем это было этого же числа в 1908 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дождливый май начал ликвидировать недобор осадков, который проходил в столице с июня прошлого года.
Как сообщалось ранее в УНН, пылевая буря и дождливый рекорд: климатические итоги апреля в Киеве.