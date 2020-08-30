У Києві минулої доби від коронавірусу померло дев'ятеро людей, нових випадків - 109
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Коронавірус виявили ще в 109 мешканців Києва. Померли минулої доби 9 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Коронавірус за минулу добу виявили в 109 мешканців Києва. Знову велика кількість летальних випадків - померли 9 людей. Всього коронавірус забрав життя 202 киян. На сьогодні в столиці вже 13093 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.
Зокрема захворіли: 54 жінки віком від 19 до 83 років, 52 чоловіка віком від 20 до 84 рокiв, 2 дівчаток 6 та 7 років та 2-річний хлопчик.
Захворіли, зокрема, і шестеро медиків.
До лікарень столиці потрапили 27 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 90 людей. Всього коронавірус подолали 4319 мешканців Києва.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 2 096 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 118 дітей та 95 медичних працівників.