В Киеве за минувшие сутки от коронавируса умерли девять человек, новых случаев - 109
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Коронавирус обнаружили еще у 109 жителей Киева. Умерли за прошедшие сутки 9 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 109 жителей Киева. Опять большое количество летальных случаев - умерли 9 человек. Всего коронавирус унес жизни 202 киевлян. На сегодня в столице уже 13 093 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.
В частности заболели 54 женщины в возрасте от 19 до 83 лет, 52 мужчины в возрасте от 20 до 84 лет, 2 девочек 6 и 7 лет и 2-летний мальчик.
Заболели в том числе и шестеро медиков.
В больницы столицы попали 27 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 90 человек. Всего коронавирус преодолели 4 319 жителей Киева.
Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 2096 новых случаев заболевания COVID-19, из них 118 детей и 95 медицинских работников.