За добу в Україні COVID-19 виявили у 118 дітей та 95 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. В Україні за минулу добу зафіксовано 2 096 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 118 дітей та 95 медичних працівників. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу захворіло 2 096 осіб, з них 118 дітей, а також 95 медичних працівників. Було госпіталізовано 357 людей, зафіксовано 35 летальних випадків. При цьому за минулу добу в Україні одужало 596 пацієнтів", - сказав Степанов.
З його слів, загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 119 074 людини, з них 7 861 дітей та 11 179 медичних працівників.
"Загалом одужало 56 734 паціенти, летальних випадків 2 527", - додав міністр.
Нагадаємо, за даними РНБО, в Україні на 9:00 30 серпня зафіксовано вже понад 119 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — у понад 2 тисячі.