За сутки в Украине COVID-19 обнаружили в 118 детей и 95 медиков

"За прошедшие сутки заболело 2096 человек, из них 118 детей, а также 95 медицинских работников. Были госпитализированы 357 человек, зафиксировано 35 летальных случаев. При этом за прошедшие сутки в Украине выздоровели 596 пациентов", - сказал Степанов.

По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболело 119 074 человека, из них 7861 детей и 11 179 медицинских работников.

"В целом выписаны 56 734 пациента, летальных случаев 2 527", - добавил министр.

Напомним, по данным СНБО, в Украине на 9:00 30 августа зафиксировано уже более 119 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более чем 2 тысячи.