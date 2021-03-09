У Києві майже чверть від усіх активних хворих на COVID-19 в країні: за добу ще 200 випадків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. За минулу добу у Києві виявили 201 випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, померли 7 людей. Загалом на сьогодні у столиці 43 395 активних хворих на COVID-19, що є майже четвертою частиною (23,6%) від усіх активних хворих на цю хворобу в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані мера Києва Віталія Кличка у Telegram-каналі та дані з карти РНБО щодо поширення коронавірусу.
Цитата:
"Ще 201 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом 142 517). Ще 7 летальних випадків від вірусу (загалом 2792)", - повідомив Кличко.
Деталі
Зі слів мера, за останню добу у столиці захворіли, зокрема:
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- 95 жінок віком від 21 до 90 років
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- 87 чоловіків віком від 18 до 87 років
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- 7 дівчаток від 2 до 16 років та 12 хлопчиків від 8 місяців до 17 років.
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За добу 37 госпіталізованих пацієнтів.
При цьому загалом 96 330 осіб у Києві вже подолали коронавірус.
"Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (73), Деснянському (37) та в Шевченківському (24)", - додав Кличко.
Додамо, за даними з карти РНБО, у Києві хворіють на сьогодні 43 395 осіб, кількість активних хворих за добу зросла на 194 особи.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 1,41 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 8 березня, — 3,2 тисячі, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних. При цьому кількість госпіталізованих за добу — понад 1,8 тисячі. Хворіють на сьогодні 183 628 осіб, за добу кількість активних хворих зросла на 2 210 осіб.