В Киеве почти четверть от всех активных больных COVID-19 в стране: за сутки еще 200 случаев

КИЕВ. 9 марта. УНН. За минувшие сутки в Киеве обнаружили 201 случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, умерли 7 человек. Всего на сегодня в столице 43 395 активных больных COVID-19, что является почти четвертой частью (23,6%) от всех больных этой болезнью в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные мэра Киева Виталия Кличко в Telegram-канале и данные с карты СНБО по распространению коронавируса.