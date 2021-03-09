В Киеве почти четверть от всех активных больных COVID-19 в стране: за сутки еще 200 случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. За минувшие сутки в Киеве обнаружили 201 случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, умерли 7 человек. Всего на сегодня в столице 43 395 активных больных COVID-19, что является почти четвертой частью (23,6%) от всех больных этой болезнью в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные мэра Киева Виталия Кличко в Telegram-канале и данные с карты СНБО по распространению коронавируса.
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"Еще 201 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (всего 142 517). Еще 7 летальных случаев от вируса (всего 2792)", - сообщил Кличко.
Детали
По словам мэра, за последние сутки в столице заболели, в частности:
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- 95 женщин в возрасте от 21 до 90 лет
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- 87 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет
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- 7 девочек от 2 до 16 лет и 12 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.
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За сутки 37 госпитализированных пациентов.
При этом в целом 96 330 человек в Киеве уже преодолели коронавирус.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (73), Деснянском (37) и в Шевченковском (24)", - добавил Кличко.
Добавим, по данным с карты СНБО, в Киеве болеют сегодня 43 395 человек, количество активных больных за сутки выросло на 194 человека.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 1,41 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 8 марта, - 3,2 тысячи, традиционное уменьшение количества случаев на выходных. При этом количество госпитализированных за сутки - более 1,8 тысячи. Болеют на сегодня 183 628 человек, за сутки количество активных больных выросло на 2210 человек.