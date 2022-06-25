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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 29889 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Києві масштабна пожежа: чорний дим помітили у кількох районах

У Києві масштабна пожежа: чорний дим помітили у кількох районах

Київ • УНН

 • 251131 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. У Деснянському районі Києва палає одноповерхова будівля. Чорний дим, який піднімається у небо, помітили одразу у низці районів, передає УНН.

Цитата

“Сталася пожежа на вулиці Деснянській, 12. Це район Троєщини. Палає одноповерхова будівля, вітер розповсюджує вогонь. Наразі рятувальники приступили до її погашення. Інших деталей поки немає”, – пресофіцер ГУ ДСНС України в місті Києві Олександр Макушенко.

Деталі

Як пишуть соціальні мережі, загоряння сталося на СТО. Стовп чорного диму помітили на Оболоні та Троєщині.

Нагадаємо

20 червня у Львові горіла дерев’яна церква Московського патріархату. Постраждалих внаслідок займання немає.

Українські Національні Новини

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