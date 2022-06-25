У Києві масштабна пожежа: чорний дим помітили у кількох районах
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У Деснянському районі Києва палає одноповерхова будівля. Чорний дим, який піднімається у небо, помітили одразу у низці районів, передає УНН.
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“Сталася пожежа на вулиці Деснянській, 12. Це район Троєщини. Палає одноповерхова будівля, вітер розповсюджує вогонь. Наразі рятувальники приступили до її погашення. Інших деталей поки немає”, – пресофіцер ГУ ДСНС України в місті Києві Олександр Макушенко.
Деталі
Як пишуть соціальні мережі, загоряння сталося на СТО. Стовп чорного диму помітили на Оболоні та Троєщині.
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