У Києві масштабна пожежа: чорний дим помітили у кількох районах

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“Сталася пожежа на вулиці Деснянській, 12. Це район Троєщини. Палає одноповерхова будівля, вітер розповсюджує вогонь. Наразі рятувальники приступили до її погашення. Інших деталей поки немає”, – пресофіцер ГУ ДСНС України в місті Києві Олександр Макушенко.

Деталі

Як пишуть соціальні мережі, загоряння сталося на СТО. Стовп чорного диму помітили на Оболоні та Троєщині.

Нагадаємо

20 червня у Львові горіла дерев’яна церква Московського патріархату. Постраждалих внаслідок займання немає.