В Киеве масштабный пожар: черный дым был замечен в нескольких районах
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В Деснянском районе Киева горит одноэтажное здание. Поднимающийся в небо черный дым заметили сразу в ряде районов, передает УНН.
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“Произошел пожар на улице Деснянской, 12. Это район Троещины. Пылает одноэтажное здание, ветер распространяет огонь. В настоящее время спасатели приступили к его погашению. Других деталей пока нет”, – сообщил пресс-офицер ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве Александр Макушенко.
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Как пишут социальные сети, возгорание произошло на СТО. Столб черного дыма был замечен на Оболони и Троещине.
Напомним
20 июня во Львове горела деревяная церковь Московского патриархата. Пострадавших в результате возгорания нет.