У Києві лікують понад 400 хворих на пневмонію
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Києві на пневмонію наразі хворіє понад 400 людей, у всіх них відібрали зразки для проведення тестів на коронавірус. Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні з діагнозом "пневмонія" у столиці лікують понад 400 хворих, у всіх пацієнтів вже відібрали зразки для ПЛР-тестів, а загалом за цей час пройшли понад 1500 пацієнтів, майже 300 виявились хворими на коронавірус", - сказав Кличко.
Нагадаємо, за даними МОЗ, починаючи з 9 квітня в Україні на коронавірус перевірили понад 2,5 тисячі людей, які хворіють на пневмонію.