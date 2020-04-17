В Киеве лечат более 400 больных пневмонией
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Киеве пневмонией пока болеет более 400 человек, во всех них отобрали образцы для проведения тестов на коронавирус. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня с диагнозом "пневмония" в столице лечат более 400 больных, у всех пациентов уже отобрали образцы для ПЦР-тестов, а всего за это время прошли более 1500 пациентов, почти 300 оказались больными коронавирусом", - сказал Кличко.
Напомним, по данным Минздрава, начиная с 9 апреля в Украине на коронавирус проверили более 2,5 тысячи человек, страдающих пневмонией.