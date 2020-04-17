В Киеве лечат более 400 больных пневмонией

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 42543 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 51218 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 65700 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 65906 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 93778 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 77903 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101601 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105487 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130655 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130243 просмотра

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В Киеве лечат более 400 больных пневмонией

В Киеве лечат более 400 больных пневмонией

Киев  •  УНН

 • 14122 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Киеве пневмонией пока болеет более 400 человек, во всех них отобрали образцы для проведения тестов на коронавирус. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Сегодня с диагнозом "пневмония" в столице лечат более 400 больных, у всех пациентов уже отобрали образцы для ПЦР-тестов, а всего за это время прошли более 1500 пациентов, почти 300 оказались больными коронавирусом", - сказал Кличко.

Напомним, по данным Минздрава, начиная с 9 апреля в Украине на коронавирус проверили более 2,5 тысячи человек, страдающих пневмонией.

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