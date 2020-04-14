У Києві COVID-19 виявили у 551 особи: за добу лабораторно підтвердили ще 56 хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. За минулу добу у столиці лабораторно підтвердили ще 56 випадків COVID-19, з них - 5 медиків. Загалом у Києві 551 хворий на COVID-19. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус збільшилося за минулу добу ще на 56 людей, з них 5 медиків. За добу, що минула у столиці, на жаль, ще один летальний випадок. Загалом у столиці 551 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - сказав Кличко.
Відтак, за минулу добу захворіли:
▪️ 26 жінок (віком від 26 до 74 років);
▪️ 24 чоловіки (віком від 21 до 82 років);
▪️ 6 дітей (віком від 3 до 7 років).
Нагадаємо, в Україні, станом на 9 годину 14 квітня, зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 98 - летальні. Приріст випадків за добу - 270, що менше, ніж показник добою раніше.