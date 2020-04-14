В Киеве COVID-19 обнаружили у 551 человека: за сутки лабораторно подтвердили еще 56 больных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. За минувшие сутки в столице лабораторно подтвердили еще 56 случаев COVID-19, из них - 5 медиков. Всего в Киеве 551 больной на COVID-19. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание на коронавирус увеличилось за минувшие сутки еще на 56 человек, из них 5 медиков. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще один летальный случай. Всего в столице 551 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - сказал Кличко.
Следовательно, за минувшие сутки заболели:
▪️ 26 женщин (в возрасте от 26 до 74 лет);
▪️ 24 мужчины (в возрасте от 21 до 82 лет);
▪️ 6 детей (в возрасте от 3 до 7 лет).
Напомним, в Украине, по состоянию на 9:00 14 апреля, зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 98 - летальные. Прирост случаев за сутки - 270, что меньше вчерашнего показателя.