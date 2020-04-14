В Киеве COVID-19 обнаружили у 551 человека: за сутки лабораторно подтвердили еще 56 больных

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 42493 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 51187 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 65663 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 65882 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 93750 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 77891 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101598 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105485 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130653 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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В Киеве COVID-19 обнаружили у 551 человека: за сутки лабораторно подтвердили еще 56 больных

В Киеве COVID-19 обнаружили у 551 человека: за сутки лабораторно подтвердили еще 56 больных

Киев  •  УНН

 • 11815 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. За минувшие сутки в столице лабораторно подтвердили еще 56 случаев COVID-19, из них - 5 медиков. Всего в Киеве 551 больной на COVID-19. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание на коронавирус увеличилось за минувшие сутки еще на 56 человек, из них 5 медиков. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще один летальный случай. Всего в столице 551 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - сказал Кличко.

Следовательно, за минувшие сутки заболели:

▪️ 26 женщин (в возрасте от 26 до 74 лет);
▪️ 24 мужчины (в возрасте от 21 до 82 лет);
▪️ 6 детей (в возрасте от 3 до 7 лет).

Напомним, в Украине, по состоянию на 9:00 14 апреля, зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 98 - летальные. Прирост случаев за сутки - 270, что меньше вчерашнего показателя.

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