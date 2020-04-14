В Киеве COVID-19 обнаружили у 551 человека: за сутки лабораторно подтвердили еще 56 больных

КИЕВ. 14 апреля. УНН. За минувшие сутки в столице лабораторно подтвердили еще 56 случаев COVID-19, из них - 5 медиков. Всего в Киеве 551 больной на COVID-19. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.