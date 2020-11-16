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У Києві командира роти та начальника відділу поліції охорони підозрюють у заволодінні клієнтськими коштами

У Києві командира роти та начальника відділу поліції охорони підозрюють у заволодінні клієнтськими коштами

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. У столиці повідомлено про підозру начальнику відділу та командиру роти управління поліції охорони з фізичної безпеки у місті Київ - задокументовано 3 епізоди злочинних діянь. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури, передає УНН.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру двом працівникам Управління поліції охорони з фізичної безпеки у місті Києві у заволодінні грошовими коштами, що сплачувались за договорами про надання послуг із забезпечення особистої безпеки фізичних осіб", - йдеться у повідомленні.

Згідно із матеріалами слідства, вказані особи, перебуваючи на посадах заступника начальника управління — начальника відділу та командира роти, після укладення договорів з фізичними особами про надання послуг із забезпечення особистої безпеки, частково їх не реєстрували, а грошові кошти, сплачені клієнтами за надані послуги, привласнювали та розподіляли між собою.

“У ході слідства задокументовано 3 епізоди незаконного заволодіння коштами, внесеними клієнтами у якості оплати за здійснення особистої охорони та супроводу. За результатами розслідування правоохоронцям повідомлено про підозру та наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів", - зазначили у прокуратурі.

Додамо, що звинуваченим інкримінують порушення закону за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, що на Харківщині судитимуть двох старших оперуповноважених через вимагання хабаря у розмірі 1000 доларів.

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