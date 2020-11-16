В Киеве командира роты и начальника отдела полиции охраны подозревают в завладении клиентскими средствами
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В столице сообщено о подозрении начальнику отдела и командиру роты управления полиции охраны физической безопасности в городе Киев - задокументировано 3 эпизода преступных деяний. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, передает УНН.
"За процессуального руководства Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении двум работникам Управления полиции охраны физической безопасности в городе Киеве в завладении денежными средствами, которые платились по договорам о предоставлении услуг по обеспечению личной безопасности физических лиц", - говорится в сообщении.
Согласно материалам следствия, указанные лица, находясь на должностях заместителя начальника управления - начальника отдела и командира роты, после заключения договоров с физическими лицами о предоставлении услуг по обеспечению личной безопасности, частично их не регистрировали, а денежные средства, уплаченные клиентами за оказанные услуги, присваивали и распределяли между собой.
"В ходе следствия задокументировано 3 эпизода незаконного завладения средствами, внесенными клиентами в качестве оплаты за совершение личной охраны и сопровождение. По результатам расследования правоохранителям сообщено о подозрении и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения", - отметили в прокуратуре.
Добавим, что обвиняемым инкриминируют нарушение закона по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Напомним, что в Харьковской области будут судить двух старших оперуполномоченных через вымогательство взятки в размере 1000 долларов.