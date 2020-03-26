У Києві кількість хворих на коронавірус зросла до 47
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У столиці ще зросла кількість киян, що захворіли на COVID-19. І збільшилася до 47-ми осіб. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, передає УНН.
"Сьогодні ми отримали від Державної установи «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» ще 7 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
Захворіли – 4 жінки віком від 22-ох до 39-ти років, двоє чоловіків - 48 та 62 роки і десятирічний хлопчик", - повідомив Кличко.
За його словами, двоє пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні столиці. П’ятеро - на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів.
"Ще раз звертаюся до всіх: дотримуйтеся обмежувальних заходів, обмежте соціальні контакти! Вірус агресивний і розповсюджується швидко", - резюмував Кличко.
Як повідомляв УНН, в Україні зафіксовано 156 випадків COVID-19.