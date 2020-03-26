В Киеве количество больных коронавирусом выросло до 47
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В столице еще возросло количество киевлян, заболевших COVID-19. И возросло до 47-ми человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает УНН.
“Сегодня мы получили от Государственного учреждения „Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины“ еще 7 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
Заболели — 4 женщины в возрасте от 22-х до 39-ти лет, двое мужчин — 48 и 62 года и десятилетний мальчик”, - сообщил Кличко.
По его словам, двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы. Пятеро — на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.
“Еще раз обращаюсь ко всем: соблюдайте ограничительные меры, ограничьте социальные контакты. Вирус агрессивный и распространяется быстро”, — резюмировал Кличко.
Как сообщал УНН, в Украине зафиксировано 156 случаев COVID-19.