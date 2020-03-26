В Киеве количество больных коронавирусом выросло до 47

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 83675 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100068 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102259 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101539 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109496 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98042 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104409 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106403 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131366 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Киеве количество больных коронавирусом выросло до 47

В Киеве количество больных коронавирусом выросло до 47

Киев  •  УНН

 • 13953 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В столице еще возросло количество киевлян, заболевших COVID-19. И возросло до 47-ми человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает УНН.

“Сегодня мы получили от Государственного учреждения „Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины“ еще 7 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Заболели — 4 женщины в возрасте от 22-х до 39-ти лет, двое мужчин — 48 и 62 года и десятилетний мальчик”, - сообщил Кличко.

По его словам, двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы. Пятеро — на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

“Еще раз обращаюсь ко всем: соблюдайте ограничительные меры, ограничьте социальные контакты. Вирус агрессивный и распространяется быстро”, — резюмировал Кличко.

Как сообщал УНН, в Украине зафиксировано 156 случаев COVID-19.

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