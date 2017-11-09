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У Києві кілька тисяч жителів Лісового масиву залишились без опалення

Київ • УНН

 • 17237 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сьогодні у Києві увечері раптово відключилось опалення у кількох десятках будинків на Лісовому масиві у Деснянському районі, населення якого становить близько 90 тис. осіб, передає кореспондент УНН.

Наразі відключено кілька десятків будинків від опалення на Лісовому проспекті.

Як зазначають в аварійній службі, відключення пов'язано із поривом на водогоні.

При цьому в аварійній службі не вказують, коли буде ліквідована аварія.

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