У Києві кілька тисяч жителів Лісового масиву залишились без опалення
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сьогодні у Києві увечері раптово відключилось опалення у кількох десятках будинків на Лісовому масиві у Деснянському районі, населення якого становить близько 90 тис. осіб, передає кореспондент УНН.
Наразі відключено кілька десятків будинків від опалення на Лісовому проспекті.
Як зазначають в аварійній службі, відключення пов'язано із поривом на водогоні.
При цьому в аварійній службі не вказують, коли буде ліквідована аварія.
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