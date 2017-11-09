В Киеве несколько тысяч жителей Лесного массива остались без отопления
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сегодня в Киеве вечером внезапно отключилось отопление в нескольких десятках домов на Лесном массиве в Деснянском районе, население которого составляет около 90 тыс. человек, передает корреспондент УНН.
Сейчас отключено несколько десятков домов от отопления на Лесном проспекте.
Как отмечают в аварийной службе, отключение связано с порывом на водопроводе.
При этом в аварийной службе не указывают, когда будет ликвидирована авария.
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