В Киеве несколько тысяч жителей Лесного массива остались без отопления

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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 11833 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 44602 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 65084 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 72473 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 74609 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 61507 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 99120 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100716 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Киеве несколько тысяч жителей Лесного массива остались без отопления

В Киеве несколько тысяч жителей Лесного массива остались без отопления

Киев  •  УНН

 • 17221 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сегодня в Киеве вечером внезапно отключилось отопление в нескольких десятках домов на Лесном массиве в Деснянском районе, население которого составляет около 90 тыс. человек, передает корреспондент УНН.

Сейчас отключено несколько десятков домов от отопления на Лесном проспекте.

Как отмечают в аварийной службе, отключение связано с порывом на водопроводе.

При этом в аварийной службе не указывают, когда будет ликвидирована авария.

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