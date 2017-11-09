В Киеве несколько тысяч жителей Лесного массива остались без отопления

Сейчас отключено несколько десятков домов от отопления на Лесном проспекте.

Как отмечают в аварийной службе, отключение связано с порывом на водопроводе.

При этом в аварийной службе не указывают, когда будет ликвидирована авария.

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