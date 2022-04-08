У Києві запропонували перейменувати п’ять станцій метро

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"Звернувся до міського голови з ініціативою перейменування 5 станцій підземки. Наші люди укриваються на “Дружби народів”, поки ця так звана “дружба народів” вбиває їх земляків, сусідів, родичів та нищить нашу країну. Такого не може бути. "Площа Льва Толстого", "Берестейська", "Мінська", "Героїв Дніпра" - туди ж!" — написав Брагінський.

Начальник КП "Київський метрополитен" переконаний, що профільна комісія з питань найменувань спільно з громадськістю обере достойні назви та увіковічнить українських героїв.

Нагадаємо

З 6 квітня метро у Києві розпочинає роботу на одну годину раніше — з 7:30.