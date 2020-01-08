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У Києві горів "Зал царства свідків Ієгови"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. У Києві сталась пожежа у триповерховому "Залі царства свідків Ієгови". Одна людина отримала опіки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у місті Києві.

"8 січня о 04:55 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що 3-поверховій будівлі на вул. Пожарського, 64, що у Деснянському районі столиці, виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

За цією адресою розташований "Зал царства свідків Ієгови", про що свідчить відповідна табличка на будинку.

Вказано, що по прибуттю вогнеборці встановили, що горить дах. Вже о 06:49 пожежу вдалося локалізувати, а о 07:03 – ліквідувати на загальній площі 150 кв. м.

"При з’ясуванні обставин стало відомо, що ще до прибуття вогнеборців, незначні опіки верхніх та нижніх кінцівок отримав чоловік 1977 року народження, який, скоріш за все, самостійно намагався загасити пожежу. Його було госпіталізовано медиками", - зазначили у пресслужбі.

Повідомляється, що складність гасіння пожежі полягала в тому, що рятувальникам довелося витрачати час на пошук під’їзду до будівлі, а також вручну відкочувати припаркований автомобіль для встановлення колінчатого підіймача.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Нагадаємо, на Донеччині під час пожежі у колодязі тепломережі загинула людина.

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