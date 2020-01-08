В Киеве горел "Зал царства свидетелей Иеговы"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Киеве произошел пожар в трехэтажном "Зале царства свидетелей Иеговы". Один человек получил ожоги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.
"8 января в 4:55 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что 3-этажном здании на ул. Пожарского, 64, что в Деснянском районе столицы, возник пожар", - говорится в сообщении.
По этому адресу расположен "Зал царства свидетелей Иеговы", о чем свидетельствует соответствующая табличка на доме.
Указано, что по прибытию пожарные установили, что горит крыша. Уже в 6:49 пожар удалось локализовать, а в 7:03 - ликвидировать на общей площади 150 кв. м.
"При выяснении обстоятельств стало известно, что еще до прибытия пожарных, незначительные ожоги верхних и нижних конечностей получил мужчина 1977 года рождения, который, скорее всего, самостоятельно пытался потушить пожар. Он был госпитализирован медиками", - отметили в пресс-службе.
Сообщается, что сложность тушения пожара заключалась в том, что спасателям пришлось тратить время на поиск подъезда к зданию, а также вручную откатывать припаркованный автомобиль для установления коленчатого подъемника.
Причина возникновения пожара выясняется.
Напомним, в Донецкой области во время пожара в колодце теплосети погиб человек.