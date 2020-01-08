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В Киеве горел "Зал царства свидетелей Иеговы"

В Киеве горел "Зал царства свидетелей Иеговы"

Киев  •  УНН

 • 47479 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. В Киеве произошел пожар в трехэтажном "Зале царства свидетелей Иеговы". Один человек получил ожоги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

"8 января в 4:55 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что 3-этажном здании на ул. Пожарского, 64, что в Деснянском районе столицы, возник пожар", - говорится в сообщении.

По этому адресу расположен "Зал царства свидетелей Иеговы", о чем свидетельствует соответствующая табличка на доме.

Указано, что по прибытию пожарные установили, что горит крыша. Уже в 6:49 пожар удалось локализовать, а в 7:03 - ликвидировать на общей площади 150 кв. м.

"При выяснении обстоятельств стало известно, что еще до прибытия пожарных, незначительные ожоги верхних и нижних конечностей получил мужчина 1977 года рождения, который, скорее всего, самостоятельно пытался потушить пожар. Он был госпитализирован медиками", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что сложность тушения пожара заключалась в том, что спасателям пришлось тратить время на поиск подъезда к зданию, а также вручную откатывать припаркованный автомобиль для установления коленчатого подъемника.

Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, в Донецкой области во время пожара в колодце теплосети погиб человек.

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