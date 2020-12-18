У Києві горів психоневрологічний диспансер - евакуйовано понад пів сотні осіб

"18 грудня до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загоряння у 2-хповерховій будівлі психоневрологічного диспансеру, за адресою: вул. Юнкерова, 37, що в Оболонському районі столиці. Пожежа виникла на 2 поверсі, у побутовому приміщенні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що врятовано 6 пацієнтів закладу, які ховалися під ліжкам, та евакуйовано 51 особу. Також не допущено розповсюдження вогню на суміжні приміщення. Пожежу на площі 10 м.кв локалізовано о 08:25 та ліквідовано о 08:37.

"Загиблих чи травмованих немає. Причина пожежі встановлюється", - резюмували надзвичайники.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Києві сталася пожежа на "Електронмаші".