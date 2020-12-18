В Киеве горел психоневрологический диспансер - эвакуированы более полсотни человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. На столичные Оболони горел психоневрологический диспансер - эвакуирован 51 человек, спасены 6 пациентов. Об этом сообщает прессслужба ГСЧС, информирует УНН.
"18 декабря в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в 2-х этажном здании психоневрологического диспансера, по адресу: ул. Юнкерова, 37, что в Оболонском районе столицы. Пожар возник на 2 этаже, в бытовом помещении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасены 6 пациентов заведения, которые прятались под кроватям, и эвакуировано 51 человека. Также не допущено распространение огня на смежные помещения. Пожар на площади 10 м.кв локализован в 8:25 и ликвидирован в 8:37.
"Погибших или травмированных нет. Причина пожара устанавливается", - резюмировали чрезвычайники.
Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве произошел пожар на "Электронмаше".