В Киеве горел психоневрологический диспансер - эвакуированы более полсотни человек

"18 декабря в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в 2-х этажном здании психоневрологического диспансера, по адресу: ул. Юнкерова, 37, что в Оболонском районе столицы. Пожар возник на 2 этаже, в бытовом помещении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасены 6 пациентов заведения, которые прятались под кроватям, и эвакуировано 51 человека. Также не допущено распространение огня на смежные помещения. Пожар на площади 10 м.кв локализован в 8:25 и ликвидирован в 8:37.

"Погибших или травмированных нет. Причина пожара устанавливается", - резюмировали чрезвычайники.

Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве произошел пожар на "Электронмаше".